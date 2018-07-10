Трампу докладывали заранее о вмешательстве России

В США продолжается расследование по поводу вмешательства России в выборы президента. Журналисты New York Times обнаружили неожиданные компроматы на Дональда Трампа касательно этой ситуации.

Доказательствами стали электронные сообщения. По этим письмам видно, что Владимир Путин, президент Российской Федерации, дал приказ начать кибератаку, чтобы повлиять на результат выборов в Соединенных Штатах. К слову, по информации американских СМИ, эти доказательства были показаны Дональду Трампу за две недели до его инаугурации.

Напомним, что до этого сам Дональд Трамп всегда говорил, что Россия не вмешивалась выборы, а расследование касательно этого он называл «охотой на ведьм», которая мешает многим людям. К тому же Владимир Путин также заявлял о том, что не принимал никакого участия в выборах в США и не влиял на них.

Журналисты New York Times пишут, что после того, как Трампу показали письма-доказательства, он старался не делать громких заявлений по этому поводу из-за страха. Ведь в том случае, если станет известно о том, что Россия вмешалась в выборы США (неважно, удачно или нет), то у американцев возникнет вопрос, можно ли назвать Дональда Трампа легитимным президентом.