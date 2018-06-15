Казаки Новочеркасска выгоняют депутата из Заксобрания за поддержку пенсионной реформы

Решение о повышении возраста выхода на пенсию они считают "антинародным". Представители "Союза казаков Дона" обнародовали открытое обращение к политику.

Поводом для критики стала информация, что депутат Заксобрания Ростовской области Сергей Подуст на очередном заседании выступил в поддержку пенсионной реформы правительства России. Казаки возмущены - по их мнению, представитель власти не учел мнение жителей Новочеркасска. В связи с этим Совет атаманов "Союза казаков Дона" от лица народа желают выгнать Сергея Подуста из Законодательного Собрания региона.

Атаман Андрей Сериков объяснил, почему народный гнев не коснулся других политиков, принявших аналогичное решение. Дело в том, что Сергей Подуст избран по одномандатному округу непосредственного горожанами, тогда как остальные прошли в составе партий. Как отметили казаки в письме, член парламента "наплевал на мнение народа" и не оправдал доверия жителей Новочеркасска.