Дональд Трамп ждет новой встречи с Путиным для обсуждения терроризма

Прошло всего три дня после саммита в Хельсинки, а президент США уже рвется на следующие переговоры с российским коллегой. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

Дональд Трам пишет, что "с нетерпением" ждет новой беседы с президентом России. Как отметил американец, вторая встреча с Владимиром Путиным необходима США для обсуждения ряда актуальных проблем и реализации их решений. Среди них - мировой терроризм, конфликты в Украине, на Ближнем Востоке, Корейском полуострове, кибератаки, опасная обстановка в Израиле и взаимная торговля. Он назвал саммит "большим успехом" и осудил "фейковые" СМИ.

Напомним, 16 июля президенты провели двусторонюю встречу в столице Финляндии, а также пресс-конференцию по её итогам. Дональд Трамп смутил общественность переменой позиции по предполагаемому вмешательству России в президентские выборы США в 2016 году. Reuters со слов инсайдеров пишет, что ошибочно. Позднее политический лидер поправился и заявил, будто доверяет данным американских спецслужб.

Тем не менее, многие граждане США выражают негодование поведением Дональда Трампа. Группа недоброжелательных юмористов с имиджборда Reddit стремится привязать фотографию задницы президента со словосочетанием "российский трубопровод". Они стремятся, чтобы алгоритмы Google связывали их в поисковой выдаче.