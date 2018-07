Time совместил портреты Путина и Трампа на обложке нового выпуска

На обложке нового выпуска журнала Time появится совмещенный портрет Путина и Трампа. Данное изображение подготовлено в связи с прошедшим саммитом президентов.

Креативное решение приняла американская художница Нэнси Бурсон. Девушка вдохновилась ранее проведенными переговорами лидеров США и РФ. Саммит, состоявшийся в городе Хельсинки, был организован для урегулирования политических конфликтов в Сирии, Украине и других странах.

TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1