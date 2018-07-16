Time совместил портреты Путина и Трампа на обложке нового выпуска

Сегодня, 16:52 \\ Политика

На обложке нового выпуска журнала Time появится совмещенный портрет Путина и Трампа. Данное изображение подготовлено в связи с прошедшим саммитом президентов.

 

Креативное решение приняла американская художница Нэнси Бурсон. Девушка вдохновилась ранее проведенными переговорами лидеров США и РФ. Саммит, состоявшийся в городе Хельсинки, был организован для урегулирования политических конфликтов в Сирии, Украине и других странах.

Выпуск выйдет в продажу 30 июля. Он также посвящен теме двусторонних переговоров. На обложке находится заголовок «Кризис саммита».

Кроме этого, в микроблоге издания опубликовали анимацию, в которой портрет Трампа сменяется изображением российского президента.

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