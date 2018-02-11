Собчак спросила Прилепина про убийства людей

Ксения Собчак во время дебатов писателя Захара Прилепина задала ему довольно провокационный вопрос.

Встреча с писателем Захаром Прилепиным была устроена к выборам в Москве. Журналистка Ксения Собчак не стеснялась перебивать спикеров, когда ей того хотелось. После того, как все обсудили московскую политику, то поднялась тема о войне на востоке Украины.

Тогда Ксения Собчак тут же спросила у Прилепина, убивал ли он людей. Сам писатель отметил, что он за свою жизнь бывал на трех войнах и поэтому, разумеется, людей он убивал. Собчак заявила, что все войны начинались с определенной идеологии, а заканчивались они всегда жестокими убийствами. Журналистка выразила мнение о том, что для писателя жизнь человека не имеет никакой ценности.

По словам Захара Прилепина, даже в США, которые считают символом либеральных ценностей во всех странах мира, в свое время убивали тысячи индейцев. Также к вопросу Собчак он добавил, что ничего не чувствовал во время убийств, мол, у каждого своя работа: кто-то помогает лечить людей, а кто-то в них стреляет.

Захар Прилепин решил напомнить Ксении Собчак, что она равнодушна к военным действиям на востоке Украины. Это он аргументировал тем, что она было одной из тех, кто поддержал Майдан, после которого и начались обстрелы.