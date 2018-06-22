Меркель попала в неловкую ситуацию из-за медведей на заднем фоне

Обычный визит Ангелы Меркель в детский сад Северной Рейн-Вестфалии обернулся для немецкого канцлера позорным казусом. Улыбаясь воспитанникам детсада, политик даже не подозревала о том, что происходит сзади неё.

19 июля лидер ФРГ отправилась с визитом в один из детских садов Кёльна. Фотографы запечатлели то, как Ангела Меркель общается с сотрудниками и воспитанниками учреждения. Ничего не предвещало беды, как в Сети вспыхнула буря обсуждений одной фотографии с визита.

На снимке глава страны сидела за столом с дошколятами. Однако сзади участников диалога два игрушечных медведя расположились на полке в откровенной сексуальной позе. Фото облетело весь Интернет и вызвало массу смешных комментариев.