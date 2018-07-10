Пользователи Reddit хотят превратить задницу Трампа в "российский трубопровод"

Согласно их планам, при введении такой надписи Google должен показывать фото играющего в теннис президента. Инициатива поступила от автора с ником GucciGameboy.

Снимок задницы Дональда Трампа рискует стать самым первым изображением по запросу "российский трубопровод". Для этого группа пользователей Reddit множество раз вводит ключевое словосочетание вместе именем политика под соответствующей фотографией. Один из них написал для этого большой пост, часто используя Donald Trump Russia Pipeline. Более 84 тысяч участников форума поддержали эту публикацию и превратили её в одну из самых рейтинговых.

Огромное количество пользователей положительно отозвались об инициативе и отрицательно - о самом Дональде Трампе. Некоторые комментаторы раскритиковали физическую форму президента США. В частности, рыхлый рельеф кожи и широкие бедра.

Напомним, ранее многие жители США возмутились позицией Дональда Трампа на саммите в Хельсинки. Во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным американский лидер отказался от обвинений России во вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году. Позднее он вернулся к этой теме и заявил, что доверяет доказательствам российской вины, имеющимся у спецслужб.