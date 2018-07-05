МИД России призывает Лондон к открытому расследованию инцидентов в Эймсбери и Солсбери

В противном случае российские дипломаты будут расценивать действия британской полиции, как попытку скрыть виновников отравлений. С таким заявлением 19 июля выступила Мария Захарова, официальный представитель дипведомства.

По её словам, полиция Лондона анонсировала коронерское дознание тела Дон Стержис, погибшей после инцидента в Эймсбери. Эта процедура должна юридически определить причину смерти британки. МИД России призывает власти Великобритании сообщить о выявленных факто в открытом формате.

В Москве считают недопустимым попытку засекретить материалы дела на фоне обвинительных заявлений в сторону России, которые правительство начало озвучивать ещё после покушения на Скрипалей в Солсбери. МИД жаждет, чтобы Лондон провел добросовестное и тщательное расследование двух упомянутых инцидентов и открыто рассказал о результатах широкой общественности.

По словам Марии Захаровой, Великобритания создает иллюзию открытости и при этом информирует слабо. Британцы ссылаются на трудоемкость следствия. Представитель МИД считает, что подобные сообщения не должны вводить общественность в заблуждения. Они могут указывать лишь на то, что правоохранителям не удается найти доказательства причастности России к отравлениям.