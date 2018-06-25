Топилин: после реформы рост пенсий превысит инфляцию в два раза

Повышение возраста поднимет выплаты неработающим пенсионерам примерно на 1 тысячу рублей. Так глава российского Министерства труда и соцзащиты заявил на докладе в Госдуме.

19 июля, в четверг, Максим Топилин выступил перед депутатами в рамках первого чтения законопроекта о пенсионной реформе. Он отметил, что по итогам 2018 года прогнозируемая инфляция должна незначительно превысить 3%. По данным министра, из-за этого пенсии будут проиндексированы более высокими темпами, из-за чего возникнет рекордный рост. Пенсии в два раза превысят инфляцию впервые за всю историю страны.

Максим Топилин добавил, что после утверждения законопроекта неработающие пенсионеры года будут получать за год на 12 тысяч рублей больше. Он подчеркнул усредненный характер этой цифры и пропорциональный рост выплат для каждого гражданина РФ. Министр также обратил внимание, что именно на улучшение благосостояния этой группы населения направлено повышение пенсионного возраста. Сейчас Минтруда в сотрудничестве с профильными комитетами готовят тексты о бюджете федерального уровня и Пенсионного фонда. В этих проектах отражены конкретные цифры, позволяющие прогнозировать изменения.