Путин утвердил новые звания для журналистов и работников связи

Отныне представители этих профессий в России могут получить статус "заслуженные". Такой указ 19 июля появился на официальном сайте правовой информации.

Владимир Путин внес изменения в законодательство, чтобы расширить и усовершенствовать систему государственного награждения. Своей подписью президент утвердил новые звания: "Заслуженный журналист", а также "Заслуженный работник связи и информации".

Опубликованный документ регламентирует, что для получение почетного звания журналистам и редакторам средств массовой информации необходимо проработать по специальности не менее 20 лет. За это время гражданин России должен получить несколько государственных и профессиональных наград. То же касается представителей отраслей связи, СМИ и массовых коммуникаций, не связанных с журналистской деятельностью.