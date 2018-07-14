Россия начала серийно создавать "Авангарды" с неуязвимым планирующим крылатым блоком

Новые ракетные комплексы успешно прошли испытание и готовятся поступить на вооружение российской армии. Об этом рассказали в Минобороны.

В настоящее время военные инженеры готовят инфраструктуру для введения "Авангардов" в эксплуатацию. Они начали создавать новые и реконструировать устаревшие объекты в позиционном районе Домбаровского соединения РВСН. Среди них - инженерные системы, линии связи, электроснабжения и боевого управления. Идет соответствующая подготовка военнослужащих и спецтехники. Вскоре начнется серийное производство "Авангардов".

Ранее президент Владимир Путин уже анонсировал выпуск этих ракетных комплексов, не имеющих аналогов в других странах. Главным преимуществом является планирующий крылатый боевой блок. Он способен лететь на гиперзвуковой скорости свыше двадцати Махов. При этом он способен активно маневрировать в воздухе, уклонясь горизонтально или вертикально. Благодаря такой особенности, боевой блок может обходить системы наземной противоракетной обороны. Что касается заатмосферных средств поражения, то "Авангарды" летают ниже уровня их досягаемости. Высокая скорость и подвижность делает их также неуязвимыми для наводящихся противоракетных снарядов.