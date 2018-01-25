Трамп призвал президента Турции освободить американского пастора

Президент США Дональд Трамп сделал заявление в своей социальной сети, в котором он призывает Тайипа Эрдогана освободить американского пастора.

В Twitter президент Соединенный Штатов Америки Дональд Трамп написал, что можно считать позором тот факт, что американский пастор находится под стражей в Турции. Он отметил, что глава государства Тайип Эрдоган должен сделать хоть что-нибудь для того, чтобы дать свободу пастору, который, по словам Трампа, не сделал абсолютно ничего плохого, а дома его ждет любящая семья.

Речь идет о евангелическом пасторе Эндрю Брансоне. Он задержан в Турции еще с 2016 года. Дело в том, что пастора обвинили в пособничестве организации гюленистов. Эта организация на территории Турции уже давно была признана террористической. Также Брансона обвиняют в том, что он поддержал запрещенную на территории страны Рабочую партию Курдистана.

Напомним, что Трамп просил президента Турции освободить американского пастора еще в 2017 году. Тогда Тайип Эрдоган предложил сделать обмен Брансона на проповедника Фетхуллаха Гюлена, который проживает в США, а до этого был обвинен в государственном перевороте в Турции в 2016 году.