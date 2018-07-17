Венедиктов посмеялся над Лавровым, разглядывающим ножки Меланьи Трамп

Тем не менее, в комментариях к его публикации в Instagram "озабоченным" назвали именно главреда "Эхо Москвы".

Известный 62-летний российский журналист, главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов посмеялся над руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым, разглядывающим ножки супруги президента США Меланьи Трамп. Фотографию данного зрелища он опубликовал в своем профиле фотохостинга. По всей видимости, она была взята со страницы другого журналиста Дмитрия Смирнова.

На снимке запечатлены как первая американская леди, так и российский дипломат. Если взглянуть на последнего, может показаться, что его взгляд устремлен именно на стройный и загорелые ноги Меланьи Трамп. Тем не менее, многие пользователи сети все же пришли к выводу, что данное заявление лишено оснований, и Лавров смотрит на рядом стоящие камеры. Также некоторые уточнили, что "все люди", не осудив дипломата за то,что он мог бы обратить внимание на красивую часть женского тела.