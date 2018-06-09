Браудер считает "чудовищной" реакцию Белого дома на предложение России

Руководитель инвестиционной компании Hermitage Capital Management был шокирован, когда услышал, что президент США Дональд Трамп намерен обсуждать со своими советниками возможность его выдачи в РФ.

Накануне в эфире американского информационного телеканала Fox News прозвучало интервью с влиятельной фигурой в сфере бизнеса Великобритании Уильямом Браудером. Глава Hermitage Capital был недоволен и даже шокирован словами пресс-секретаря Белого дома на предложение России по его делу.

Ранее стало известно, что Сара Сандерс, которая занимает данную должность, высказалась по делу предпринимателя относительно того, может ли США выдать несколько своих граждан для допросов следователей из России. Она подчеркнула, что такое может произойти. На ее слова и отреагировал Браудер. Он считает "чудовищной" такую реакцию Белого дома, говоря о том, что таким образом государство предает патриотически настроенных граждан.