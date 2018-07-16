Российская компания собирается вытащить Ассанжа из плена в эквадорском посольстве

Российская компания «Квантор» через посольство Эквадора направила письмо основателю WikiLeaks с предложением сотрудничества и пообещала вызволить его из заточения в посольстве.

Судя по всему, компания готова использовать для этого самые разные, в том числе и непубличные методы, но не намерена пока придавать их огласке.

Ассанжу предлагается начать сотрудничество с удаленной работы. Вместе с тем, как следует из письма, компания планирует сделать все возможное, чтобы с Ассанжа были сняты все обвинения, и он вновь почувствовал себя свободным и независимым человеком. Руководство компании прямо заявляет: "У нас есть широкие связи в самых разных кругах, есть адвокаты с мировым именем, есть формальные и неформальные возможности повлиять на ситуацию. Если вы примите наше предложение, мы обязательно расскажем об этом подробнее».

Стоит также напомнить, что 8 июля «Квантор» опубликовал открытое предложение о трудоустройстве для Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа с годовым окладом в миллион долларов.

По мнению аналитиков, подобные действия могут привести к блокировке всех счетов компании в США и странах Евросоюза.







