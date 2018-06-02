Премьер Косова объявил, что все готово к отмене безвиза до конца года

Премьер непризнанной республики Косово Рамуш Харадинай рассказал об особых надеждах по вступлению в ЕС, а также о выполненных условиях договора.

Сегодня, 18 июля, стало известно о том, что премьер Косова Рамуш Харадинай рассказал о надеждах касательно окончания процесса отмены визовых требований для граждан Косово до конца этого года. Также Харадинай объявил о том, что все условия для отмены этих требований были выполнены.

Премьер отдельно отметил, что республика Косово намерена достичь своих целей по полной интеграции с евроатлантическими структурами и ожидает от Европарламента и Евросовета поддержки в этой инициативе. Правительство страны выразило стремление достигнуть свободного передвижения граждан до конца 2018 года.

Интересно, что недавно представители Европейской комиссии сделали заявление о большом прогрессе процесса соглашения по поводу демаркации границы с Черногорией.

Напомним, что республика Косово не признана во многих странах, включая Сербию, Россию и Испанию. Если вступление Косово в ЕС все-таки состоится, Сербии придется забыть о своем суверенитете над этой территорией. Интересно также, что в то время, как одним из важнейших условий вступления в ЕС для Косово является официальное признание правительством Сербии суверенитета этого края, для самих сербов этот шаг – политическое табу.