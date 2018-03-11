Общественность в шоке от реакции Мелании Трамп на Путина

Реакция Мелании Трамп на рукопожатие с Владимиром Путиным привлекла внимание пользователей Интернета. На появившемся видео заметен страх и ужас.

Сегодня, 18 июля, стало известно о необычном происшествии во время встречи российского президента Владимира Путина и американского коллеги Дональда Трампа, который прибыл вместе со своей женой Миланией Трамп.

Как сообщают американские таблоиды, лицо первой леди страны сильно изменилось в своем выражении после того, как она пожала руку Владимиру Путину. На видео, размещенном в сети Интернет, отчетливо можно заметить приятное выражение лица с милой улыбкой во время рукопожатия, а спустя несколько секунд оно кардинально меняется.

Пользователи глобальной Сети предположили, что, скорее всего, это был страх или ужас от телесного соприкосновения с президентом Российской Федерации.

Напомним, что ранее состоялся диалог между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, после которого президент США признался, что был рад этому общению больше, чем саммиту Североатлантического альянса.