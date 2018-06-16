Шувалов призвал быть счастливыми на 20 квадратных метрах

Глава ВЭБ Игорь Шувалов прокомментировал свои слова о «смешных квартирах» с площадью 20 квадратных метров и отметил, что главное – это разнообразие на рынке недвижимости.

Сегодня, 18 июля, стало известно о том, что глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Игорь Шувалов прокомментировал ситуацию с рынком продаж недвижимости, отметив, что у населения страны должен быть выбор – купить квартиру площадью как 20 квадратных метров, так и все 200. Политик также отметил, что можно чувствовать себя счастливым даже в крохотной квартире, главное – это возможность покупки такого жилья.

Глава ВЭБ особо выделил в своей речи факт разнообразного предложения на рынке продаж, поскольку из этого предложения формируется не что иное, как современный облик города.

Интересно, что в своей речи Шувалов вспомнил нашумевшую «шутку» про «смешные квартиры». Он объяснил, что два года назад его неправильно поняли, ведь он говорил о счастье в не только на двадцати квадратных метрах, но и имел в виду все двести «квадратов», лишь бы рынок предоставлял выбор покупателю.

Напомним, что Игорь Шувалов известен благодаря своим политическим и бизнес-карьерам. Долгое время был первым зампредседателя правительства, а до этого работал в качестве помощника президента Владимира Путина.