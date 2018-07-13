Украина потребовала у США разъяснений по поводу переговоров Путина и Трампа в Хельсинки

В Украине заявили, что они требуют от США подтвердить или дать опровержение словам Путина о том, что во время встречи они с Трампом обсудили новые пути урегулирования осложнившейся ситуации в Донбассе. Об этом сообщили источники из администрации украинского лидера Петра Порошенко.

Как стало известно, в среду, 18 июля, Украина потребовала у США разъяснений по поводу переговоров американского лидера Дональда Трампа с президентом России в Хельсинки 16 июля. В Киеве хотят, чтобы Белый дом официально подтвердил или опровергнул слова Путина о том, что во время встречи обсуждались вопросы Украины.

Тогда на пресс-конференции российский лидер сообщил, что он вместе с Трампом нашел новые пути урегулирования ситуации в Донбассе, а также приняли решение рассмотреть их пока только на экспертном уровне. Украина хочет быть в курсе того, о чем говорили лидеры двух стран, потому потребовали разъяснений по поводу переговоров Путина и Трампа.