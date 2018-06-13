"Наш футбол ЖИВ": Кадыров написал новое стихотворение о ЧМ-2018

Глава Чечни вдохновился успехами сборной России и увековечил их в собственном лирическом произведении. 18 июля запись появилась на странице политика во "ВКонтакте".

Рамзан Кадыров вспомнил, что до начала ЧМ-2018 юморист Семен Слепаков спел несколько пессимистичную песню о возможностях российских футболистов. В его фантазии команду возглавил именно Рамзан Кадыров. Однако даже его волевые качества не смогли привести сборную к победе. Позднее артист извинился перед аудиторией, увидев успехи россиян. Он отметил, что написал строки от "безнадеги".

Тогда Рамзан Кадыров воспринял работу Слепакова с юмором и даже ответил в поэтической форме, предложив автору приехать в Грозный и вместе с ним придумать произведение получше. Эту идею воплотить в жизнь не удалось. Глава Чечни предположил, что Семен Слепаков прочтет его новое стихотворение о футболе и переделает в музыкальный хит.

В своем стихе Рамзан Кадыров отметил самые запоминающиеся моменты ЧМ-2018, такие как бабушка в кокошнике и рвущий тельняшку десантник. По его словам, игроки российской сборной заставили поверить: "Наш футбол ЖИВ". С огорчением упомянут уход Сергея Игнашевича из национальной команды. Политик похвалил спортсменов, их тренера Станислава Черчесова и поделился яркими эмоциями от просмотра матчей.