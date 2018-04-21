МИД РФ назвало арест в США россиянки Бутиной "политическим заказом"

Российские дипломаты считают доказательства ФБР недостаточными для обвинений женщины. Об этом 18 июля сообщила представитель ведомства Мария Захарова.

По её словам, МИД РФ встревожила информация об аресте Марии Бутиной. Минюст США пишет, что россиянку задержали по подозрению в незарегистрированной деятельности, как иностранного агента. Мария Захарова назвала обвинение "притянутым за уши" и считает его странным. Министерство прилагает все усилия для обеспечения всех прав и соблюдения интересов гражданки России.

В МИД предполагают, что дело ФБР против Марии Бутиной является "политическим заказом". Ведь главной задачей ведомства является борьба с преступностью. По словам Марии Захаровой, арест россиянки могли заказать политические силы, нагнетающие "русофобскую истерику". Вероятно, арест призван максимально уменьшить положительный эффект от переговоров между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Двусторонний саммит состоялся 16 июля в Хельсинки и направлен на нормализацию отношений между странами. А обвинения против Бутиной могут дискредитировать Россию перед лицом мировой общественности.