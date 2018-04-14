Порошенко обвиняют в похищении людей

Украинские СМИ обнародовали информацию, которой с ними поделились инсайдеры. Теперь президента Петра Порошенко.

Согласно данным журналистов Петр Порошенко может быть причастен к тому, что в Украине стали похищать граждан Турции, которых на родине обвиняли в деятельности против оппозиции. В своих обвинениях журналисты ссылаются на инсайдеров.

По словам журналистов, у президентов Украины и Турции отношения не только партнерские. Главы стран готовы поддержать друг друга даже в вопросах религии. По информации СМИ, у лидеров держав все время идет интенсивный диалог по множеству вопросов.

Также инсайдер сообщил журналистам, что в данной ситуации с похищенными людьми присутствуют «двойные стандарты». Украина согласилась выступить в помощь турецкому президенту даже несмотря на то, что его интересы противоречат хорошим отношениям с США, когда Порошенко только планирует налаживать диалог с Трампом.

Напомним, что уже в 2019 году в Украине пройдут выборы. Петр Порошенко заявлял, что вместе с Европейским союзом украинские правозащитники будут проверять безопасность и законность проведения мероприятий на выборочных участках.

Однако эксперты считают, что Порошенко может спокойно ввести «военное положение». Таким образом, поясняют политологи, он может спасти свое кресло президента. Ведь его рейтинг становится все ниже, а «военное положение» отложит дату выборов.