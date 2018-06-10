Трамп "забрал" у Меркель титул суперзвезды

Об этом Дональд Трамп рассказал в своем интервью. Он сообщил, что раньше главу Германии стоило считать суперзвездой. Но обстоятельства изменились. Теперь это стало невозможным. А виновата во всем миграционная политика, которую проводил и продолжает проводить Берлин.

По мнению американского лидера, Меркель начала совершать опасные поступки и принимать неверные решения. Самым главным из них Дональд Трамп считает разрешение миллионам людей приехать в Германию. Глава США считает, что именно миграционный вопрос нанес наибольший удар по репутации немецкого канцлера. Он убежден, что власти Германии абсолютно не справились с кризисом в данной сфере.

Дональд Трамп и ранее высказывался относительно неправильности политики Берлина в области миграции. Он называл европейское миграционное решение «катастрофичным». Он даже писал об этом в социальных сетях на своей страничке в Twitter. Лидер США опубликовал пост несколько месяцев назад, где указал, что преступность в Германии повысилась на 10% с момента, как страну наводнили миллионы людей. В этой же записи Трамп призвал Америку быть умнее и не допускать подобных ситуаций.

Напомним, отношения между Ангелой Меркель и американским президентом ухудшились в момент разногласий по проекту «Северный поток-2».