Посол РФ: в Венесуэле высока вероятность начала "цветной" революции

Посол РФ в Венесуэле сообщает, что уровень начала «цветной» революции в стране слишком высок, и объясняет причину этого факта.

Сегодня, 18 июля, стало известно о том, что в Венесуэле вероятность начала «цветной революции» слишком высока, несмотря на факт того, что оппозиционеры потеряли много сил и теперь находятся в затруднительном положении, так как не могут вывести огромное количество людей на улицы. Данное заявление было сделано послом Российской Федерации в Венесуэле Владимиром Заемским во время того, как он давал интервью российским агентствам.

Заемский уточняет, что опасность начала революции в стране велика, поскольку оппозиционеры открыто заявляют о том, что сменить правительство законным путем у граждан страны никак не получится, поэтому им следует начать народное восстание. Если оппозиция делает такие заявления, как отметил посол, то естественно, что угроза беспорядков сохраняется.

Напомним, что в Венесуэле весной этого года прошли президентские выборы, на которых победил Николас Мадуро с 68 процентами голосов при 46 процентной явке. Ярый противник выбранного президента и оппозиционер заявил, что эти выборы прошли незаконно, и потребовал проведения новых.