ООН призвала Украину немедленно решить "цыганский" вопрос

Эксперты ООН призвали власти Украины решить вопрос о преследовании национальных меньшинств в стране. Было выражено сочувствие по поводу происшествий, а также отмечено увеличение количества нападений на Украине.

Сегодня, 18 июля, стало известно о том, что эксперты Организации объединенных наций призвали власти Киева в срочном порядке прекратить волну преследований на цыганские общины. Это было сделано с целью защиты прав представителей меньшинства на территории Украины.

Как сообщается, в Женеве сильно обеспокоены тем, что сейчас происходит в стране в вопросе защиты людей и как этим вопросом занимаются власти страны. В частности, представители ООН выразили свое сожаление по поводу бездействия национальной и местной полиции и отметили высокий скачок уровня безнаказанности на Украине, ссылаясь на сообщения в их ведомство.

Стоит заметить, что регулярные нападения на цыган начались весной этого года. Известно, что нападавшие в большинстве своем являлись членами различных группировок, которые распространены по всей стране. Нападения совершались преимущественно на женщин с детьми, которых оскорбляли и запугивали. Зафиксированы случаи изгнания цыган из собственных домов.

Напомним, что последнее крупное нападение на цыганский табор произошло в конце прошлого месяца во Львове. В результате происшествия пострадало четыре человека и еще один погиб.