Антонов оценил отношения России и США после встречи президентов

Посол РФ считает, что американские партнеры "уходят" от возможности наладить взаимовыгодные связи с россиянами. Об этом он рассказал во время интервью.

По мнению Анатолия Антонова, у стран есть шансы лучше взаимодействовать во ходе миротворческой операции в Сирии. При этом Минобороны России всегда открыто для подобного сотрудничества. Однако в Вашингтоне предпочитают вести дела самостоятельно.

Дипломат также оценил негативные комментарии, которые появились в СМИ и социальных сетях после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты провели саммит в Хельсинки 16 июля. Анатолий Антонов не увидел сенсационных заявлений во время мероприятия. Однако добавил, что оно заняло важное место во время текущего "политического сезона".

Российский посол остался недоволен лишь угрозой объявления новых санкций против России. Он отметил, что подобное взаимное давление станет весомым препятствие для нормализации отношений между странами.