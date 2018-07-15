Моралес назвал Трампа "врагом всего человечества"

По словам Моралеса, Трамп угрожает не только своей стране, но и всему миру. Об этом он заявил во время политического форума в Сан-Паулу.

Буквально недавно президент Боливии Эво Моралес назвал американского лидера Дональда Трампа врагом не только всего человечества, но и всей Земли. В этом его поддержал и президент Венесуэлы Николас Мадуро. По его словам, ему постоянно приходится противостоять "безумным планам" Трампа и его администрации, в том числе и угрозе военной оккупации. Мадуро поспешил подчеркнуть, что он не боится никаких угроз со стороны империи, потому готов противостоять Трампу и далее.

Моралес также отметил, что готов бороться с лидером США, а также призвал остальные страны не бояться и противостоять "безумствам" Трампа.

Стоит отметить, что Моралес уже не в первый раз критикует Трампа. Раньше он также заявлял, что американский лидер является угрозой для всего мира.