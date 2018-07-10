Камчатский депутат не смог припарковать коня

Депутат камчатского законодательного собрания Михаил Пучковский не смог оставить коня рядом со зданием правительства: ему отказали в парковке.

Михаил Пучковский ранее подготовил несколько обращений, в том числе, в адрес губернатора. В них депутат высказал просьбу обеспечить на парковке около здания правительства региона место для лошади.

Причину столь странной просьбы Пучковский также упомянул в заявлении. Он указал, что цены на бензин и продукты питания повышаются слишком стремительно. Это требует больших дополнительных затрат. Поэтому он принял отличное, на его взгляд, решение перебраться на другой транспорт. Депутат является пенсионером, поэтому не может позволить себе лишних затрат и добираться теперь до места работы может только на своем коне по кличке Ракета.

Коллеги Пучковского решили помочь и подарили ему проездной билет на общественный транспорт. Однако он отказался его принять. А в июне все же приехал на заседание парламента на Ракете. Его сопровождали еще две наездницы, которые и забрали коня, раз оставлять его под окнами здания невозможно. Депутат попытался припарковать лошадь, однако его действия пресек сотрудник полиции, вручив повестку в суд, где было указано, что Пучковский нарушил общественный порядок. «Я же не приезжаю на телеге!» - негодует мужчина, считая, что ему неправомерно отказали в просьбе, поэтому намеревается обжаловать решение мэрии в суде.