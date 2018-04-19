Россиян будут штрафовать за нарушение правил митинга

Депутаты Государственной думы одобрили законопроект по поводу штрафов за нарушение проведения публичных мероприятий. Речь идёт о митингах. Теперь для граждан России предусмотрены штрафы.

Заплатить придётся, если общественное собрание прошло без ведома правительства. Оштрафуют и тех активистов, которые не согласованно с властями отменил массовое обсуждение. По новому закону, физическим лицам придётся заплатить от 5 тысяч до 25 тысяч рублей, люди, которые исполняют должностные обязанности, должны выплатить государству от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, юридических представителей обяжут заплатить от 20 тысяч до 100 тысяч рублей.

Разработчики законопроекта, обуславливают новые штрафные санкции тем, что иногда для проведения общественных мероприятий выделяют денежные средства из бюджета города, а организаторы митинга относятся к исполнению обязанностей несерьёзно. Данные меры дополнительно простимулируют быть более ответственными.

Помимо прочего, лица, организующие общественное мероприятие, в случае его отмены, обязаны уведомить об этом всех заявленных участников минимум за сутки. Но в случае не уведомления штрафовать не будут.