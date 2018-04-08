Американский конгрессмен назвал Трампа "пуделем Путина"

Член Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки публично сравнил главу Белого Дома с животным, которое идет на поводу у российского президента.

Сегодня, 17 июля, стало известно о том, что президент США Дональд Трамп был публично раскритикован и объявлен «пуделем Путина» американским конгрессменом Элиотом Энгелем. Сообщается, что такое заявление было сделано во время заседания Палаты представителей Конгресса США.

В частности, Элиот Энгель выразил свои негативные эмоции по поводу недавней встречи Дональда Трампа и Владимира Путина и назвал президента своей страны «приспешником» и «пуделем» российского коллеги.

«На него смотрит весь мир», - гневно заметил конгрессмен в адрес главы Белого дома.

Напомним, что 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. По итогу этих переговоров американский президент объявил, что эта встреча прошла лучше и более эффективно, чем саммит НАТО в столице Бельгии, который состоялся несколькими днями раньше.