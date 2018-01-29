Парламент Израиля отменил право премьер-министра и министра обороны объявлять войну

Парламент Израиля принял решение об отмене ранее одобренной на законодательном уровне поправке к Основному закону, которая давала право премьер-министру и министру обороны на объявление войны или военной операции.

Сегодня, 17 июля, стало известно о том, что в парламенте Израиля была отменена принятая весной этого года поправка о том, что премьер-министр и министр обороны имеют возможность в случае экстренных ситуаций принимать решение об официальном объявлении войны без учета согласования с военно-политическим кабинетом и парламентом.

Как сообщила пресс-служба парламента, за отмену этой поправки проголосовало более семидесяти депутатов, шестнадцать высказались против этого решения.

Интересно, что теперь Израиль сможет объявлять войну или начало военной операции только военно-политическим кабинетом. К тому же, понадобится согласование с парламентом.

Напомним, что сегодня палестинцы отправили из сектора Газа птицу с зажигательным устройством в лапах с той целью, чтобы вызвать пожары на южной части Израиля.

Конфликт в секторе Газа продолжается с момента образования государства Израиль в 1948 году.