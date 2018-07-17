В сети Интернет появились снимки, на которых запечатлены «фэйковые» кресла разбившегося «Боинга-777» с главой ДНР и российским депутатом.

Сегодня, 17 июля, в сети Интернет появились новые сообщения по поводу скандальных фотографий, на которых изображены якобы кресла с малазийского Boeing-777, потерпевшего крушение под Донецком ровно 4 года назад.

Украинские пользователи Интернета выразили мнение о том, что депутат Госдумы и глава ДНР замечательно расположились в креслах того самого «Боинга». Но также нашлись те, кто стал утверждать, что это «фейковые» фотографии, потому как кресла в малазийских самолетах выглядят совсем по-другому и снимки были сделаны явно не в середине лета.

Отметим, что сегодня в Министерстве иностранных дел Российской Федерации выразили крайнюю озабоченность по поводу того, что Европейский союз снимает ответственность с Украины за катастрофу малазийского, которая произошла ровно четыре года назад. Это было сделано на фоне официального заявления представителя ЕС о том, чтобы Россия наконец признала свою вину и понесла ответственность за причастность к этой катастрофе.