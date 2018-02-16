Встревоженные «крабовыми» квотами рыбаки России написали Путину открытое письмо

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров обеспокоена тем, что президент России может изменить принцип разделения долей квот на вылов крабов.

По словам главы ВАРПЭ Германа Зверева, рыбаки выступают за то, чтобы в силе остался единый поход к распределению всех биоресурсов. Представители ассоциации встревожены, что российское правительство обсуждает вариант распределить часть квот на аукционах и передать 20% «крабовых» квот на инвестиционные цели.

По словам авторов открытого письма, отрасль добычи рыбы сейчас находится на грани провала и кризиса. Рыбаки пишут, что им не известно о решениях правительства РФ, хотя известно, какие решения предлагались и кто этим занимался. Как пишут СМИ, такими словами члены ассоциации намекают Путину на зятя его друга. Якобы, в этом вопросе есть «заинтересованная сторона».

Проще говоря, рыбаки не знают итогов по обсуждению разделения «крабовых» квот, хотя для них это очень важно. Встревоженные члены ВАРПЭ хотят знать всю правду о распределении квот и настаивают, чтобы Путин сохранил «исторический принцип» разделения квот. С текстом открытого письма и с подробностями, которые так тревожат рыбаков, можно ознакомиться на сайте ВАРПЭ.