На 4-ю годовщину крушения малазийского «Боинга-777» Верховный председатель ЕС по иностранным делам и политике безопасности снова обвинила Россию, призвав взять ответственность за эту катастрофу.

Сегодня, 17 июля, стало известно о том, что Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призывает Российскую Федерацию взять на себя ответственность за крушение малазийского Boeing на территории Донбасса, а также к сотрудничеству со следствием по этому делу. Такое заявление было сделано в связи с четвертой годовщиной этой катастрофы.

Интересно, что обвинения в сторону России были предъявлены из-за установок «Бук», которые, по мнение Европарламента, принадлежали именно Вооруженным силам Российской Федерации. Единственные доказательства, которыми располагает Европейский союз, заключаются в наличии фотографий сомнительного происхождения.

Малайзия, в свою очередь, решила отказаться от каких-либо обвинений в сторону РФ, поскольку, по словам министра транспорта страны, нет никаких реальных доказательств.

Напомним, что в результате трагедии крушения пассажирского Boeing-777 погибло почти триста человек, которые были гражданами десяти государств.