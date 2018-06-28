Ненужные бронечесалки: Украинский депутат раскритиковал вооружение ВСУ

По словам нардепа Андрея Билецкого, в Украине уже скоро наступит критический износ оружия, так как новое не производится из-за коррупции, а старое – делали еще в СССР.

Украинский депутат возмущен состоянием вооружения ВСУ. По словам Билецкого, в Украине производится и закупается не то, что действительно нужно. Якобы, Киев не ворует деньги на государственных заказах. Вместо этого власти страны «отмывают» средства на военной промышленности, предоставляя своим частным компаниям возможность производить ненужное оружие.

Андрей Билецкий обвинил президента Украины Петра Порошенко в том, что тот обеспечивает армию «неработающими минометами» и делает так, чтобы на вооружении были «ненужные бронечесалки». Якобы, глава страны «наживается» на таких махинациях, загоняя ВСУ в катастрофическое положение.

Украинский депутат критикует вооружение ВСУ, считая, что стране стоит закупать и производить более качественное оружие. Политики и крупные чиновники, уверен Билецкий, в этом совсем не заинтересованы.