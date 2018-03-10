"Желаемое за действительное": Эксперт прокомментировал слова Порошенко о том, что Украина — приоритет для НАТО и США‍

По мнению Богдана Безпалько, президент США Дональд Трамп никогда не держит свои мысли при себе, так что уже давно рассказал бы об этом перед журналистами.

16 июля президент Украины Петр Порошенко выступил с достаточно серьезным заявление в эфире одного из национальных каналов общественного телевещания ICTV, в ходе которого рассказал, как, по его мнению, на страну, которой он правит смотрят США и НАТО. Так, он высказал мнение, что для данных государства и организации Украина и ее интересы — приоритет.

Данное заявление прокомментировал эксперт Богдан Безпалько. По его словам, Петр Порошенко выдает "желаемое за действительное". Безпалько допустил, что тема Украины могла обсуждаться между президентом Штатов Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, однако, если бы прозвучало что-то столь важное, первый обязательно затронул бы это в своем профиле Twitter или даже во время публичного выступления. Порошенко просто пытается поднять рейтин перед выборами, считает он.