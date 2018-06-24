Оговорочка: Киевский телеканал назвал Путина «президентом Украины»

В анонсе встречи Путина и Трампа телеканал «Эспрессо» написал о мероприятии, назвав его «встречей президента США и президента Украины».

В Twitter-аккаунте украинского телеканала 16 июля был опубликован пост-анонс. В нем издание сообщало о прошедшей встрече Путина и Трампа. Однако, как уже пошутили пользователи, случилась некая «оговорочка».

Владимира Путина назвали «президентом России». Пользователи сразу же заметили оплошность и стали писать комментарии о том, что руководству телеканала стоит объясниться по поводу случившегося. Нашлись и те, кто шутил о «конце работы» телеканала, ведь теперь ему придется «оправдываться» перед главой МВД Украины Арсеном Аваковым.

Примечательно, что ошибка была допущена лишь в анонсе. В самом тексе статьи Путина «президентом Украины» не называют. Вероятно, причиной «оговорочки» стала невнимательность автор публикации. Между тем, пользователи всерьез возмутились такой ошибкой, указывая на недопустимость совершения подобных оплошностей.