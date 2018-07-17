Порошенко подозревают в слабоумии из-за странных заявлений на минских переговорах

Непонятные заявления президента Украины возмутили Родиона Мирошника. По его словам, из-за Петра Порошенко стало невозможным достигнуть понимания и выполнить условия минских соглашений.

Президент Украины заявлял, что отказывается начинать диалог с Луганском и Донецком. Мирошник крайне возмущен таким поступком. Он уверен, что такой отказ в полной мере демонстрирует неспособность украинского лидера «прочитать и понять три страницы текста».

Петр Порошенко заявил, что видит в комплексе мер требование «вывести российские войска». Но в документе об этом ни слова. При этом президент Украины жаждет усмотреть везде признаки миротворческой миссии, о которой текст тоже умалчивает.

Также представитель ЛНР отметил, что глава Украины не может даже построить четкую и логичную цепочку событий. Он заявил, что «готов начать диалог по подготовке к выборам с теми, кого выберут на местных выборах». При этом Мирошник подчеркнул, что согласно документу диалог должен предшествовать всем мерам, указанным в тексте документа. А украинский президент, по его словам, хочет «начать диалог, когда уже все свершилось». По мнению представителя ЛНР, Киев берет на себя слишком мало в решении проблемы, которая касается его больше всего. По мнению представителя ЛНР, Киев берет на себя слишком мало в решении проблемы, которая касается его больше всего. Мирошник убежден, что минские переговоры не приносят результатов из-за никому непонятной логики Петра Порошенко и его нежелания урегулировать вопрос.