США обвиняют россиянку в шпионаже

Правоохранительные органы Соединённых Штатов Америки арестовали гражданку России и обвиняют её в шпионаже. По словам американцев, Мария Бутина пыталась завести знакомства в кругах высокопоставленных должностях лиц США, чтобы потом использовать новых знакомых и полученные от них сведенья для деятельности против Штатов.

Сотрудники Министерства Юстиций США сообщили, что россиянку арестовали 15 июля в Вашингтоне. По предварительным данным, Бутина шпионила на протяжении двух лет, и передавала данные российскому чиновнику, которому запрещено, находится на территории государства. Имя того самого высокопоставленного лица не известно, однако, сообщается, что именно он продвигал Марию по карьерной лестнице и давал ответственные поручения. Известно, что Марии 29 лет, она приехала в США 2 года назад для обучения в местно университете. Работала над проектом российской организации, специализирующейся на повышении оружейной культуры. Суд над россиянкой пройдёт завтра, девушке грозит лишение свободы до 5 лет.