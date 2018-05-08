Порошенко назвал условия для проведения выборов в Донбассе

По словам Порошенко, все условия для этого уже давным-давно прописаны в Минских соглашениях. Такое заявление президент Украины сделал во время интервью.

Буквально недавно Петр Порошенко заявил о том, что выборы в Донбассе пройдут только после того, как с этой территории будут "выведены все войска Российской Федерации". Украинский лидер заявил о том, что подготовка к выборам начнется сразу после того, как будут разоружены все незаконные формирования.

По словам Порошенко, именно такие условия были сразу прописаны в Минских договоренностях, потому Украина намерена их соблюдать. Президент заявил, что пока Донбасс не сделает все, что требует Киев, выборов в ДНР и ЛНР не будет.