Трамп и Путин обменялись подарками

Вчера состоялась встреча лидеров ведущих государств: Владимира Путина и Дональда Трампа. Перед началом обсуждения важных вопросов, правители обменялись любезностями и подарками.

Так американский президент преподнёс в качестве подарка Путину, майку и шайбу российского хоккеиста Александра Овечкина. Сейчас хоккеист играет за американский клуб «Вашингтон Кэпиталз». В этом году хоккеисты получили одну из самых престижных наград в мире хоккея Кубок Стэнли. В свою очередь российский правитель подарил Трампу мяч с мирового чемпионата по футболу. Дональд Трамп не раз отмечал, что является фанатом футбола. Президент США сказал, что передаст значимый подарок младшему сыну и отдал на хранение в руки жены. Путин отметил, что его подарок со смыслом, мяч отвечает на вопрос, кто сделал первый шаг в решении сирийской проблемы. Путин добавил, что теперь мяч на стороне главы США.

Напомним, что встреча двух президентов состоялась вчера в Хельсинках, переговоры длились около четырёх часов, но оба правителя утверждают, что довольны результатами обсуждения.