"Сдался с потрохами": Керри раскритиковал Трампа после саммита Россия-США

Как и предполагал сам Трамп, он подвергся жесткой критике после встречи с Путиным в Хельсинки. По возвращению домой его практически никто не встретил, вместо этого сенаторы и различные политики назвали американского лидера трусом и предателем.

В частности, свое недовольство прошедшим саммитом Россия-США в Хельсинки выразил экс-госсекретарь Джон Керри. По его словам, он никогда не видел, чтобы президент США Дональд Трамп говорил и делал что-то настолько отстраненно, как это было во время саммита. Керри заявил, что Трамп просто "сдался с потрохами" российскому лидеру Владимиру Путину, согласившись с позицией, что Россия не имеет никакого отношения к вмешательству в американские выборы.

Керри жестко раскритиковал поведение Трампа во время саммита, его примеру последовали и другие американские сенаторы и политики. Примечательно, что даже американский актер Арнольд Шварценеггер высмеял Трампа, отметив, что в Хельсинки тот вел себя, словно "вареная макаронина".