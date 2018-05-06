"Необъяснимые просчеты и капитуляции": Маккейн раскритиковал Трампа за мягкие переговоры с Путиным

Известный сенатор из США посчитал, что для его президента встреча с лидером России оказалась "трагической ошибкой", а его выступление "одним из самых позорных", которые видел американский народ.

Член Сената США Джон Маккейн раскритиковал своего президента Дональда Трампа за мягкие переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Довольно подробно он описал свои ощущения от данного события. Так, сенатор считает, что этой встрече лучше было не быть, ведь американский президент вел себя на них как "политик-новичок". Он обвинил последнего в недостаточном опыте, а также неподготовленности.

Именно этим Маккейн поясняет "необъяснимые просчеты и капитуляции", которые допустил Трамп. По мнению первого, последний не должен был общаться с российским президентом без сопротивления, а должен был продвигать интересы и свободы своей страны. "не желает сопротивляться Путину", - заключил сенатор.