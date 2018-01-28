Трамп рассказал о главной проблеме США

Дональд Трамп считает главной проблемой Америки ядерное оружие. После вчерашней встречи лидеров Российской Федерации и Соединенных Штатов, Трамп заявил, что практически весь ядерный арсенал мира контролируют Россия и Америка (90%).

Стоит отметить, что политика нынешнего главы США отличается от политики Барака Обамы, об этом заявляет сам Трамп. Предыдущий президент Америки направлял все силы на решение проблемы глобального потепления, Дональд Трамп считает, что эта проблема терпит отлагательств. Американский президент отметил, что государства, имеющие такой огромный ядерный потенциал должны быть аккуратны. Также лидер США напомнил, что они ведут активные работы над уменьшением ядерного вооружения других государств. Речь идёт о Корейской Республике. Трамп утверждает, что властям Соединённых Штатов удалось добиться достаточно хороших результатов в вопросе разоружения КНДР, это дело остаётся актуальным, однако, для его решения ещё достаточно много времени. На встрече Путин заявил, что хочет быть полезным в решении проблемы и готов всячески посодействовать.

Напомним, что встреча лидеров состоялась вчера в Финляндии. В рамках переговоров, президенты ведущих стран смогли обсудить вопросы, касающиеся не только государств, правителями которых являются, но и обговорить ситуацию в мире.