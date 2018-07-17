Раскисшая макаронина: Шварценеггер назвал Трампа «маленьким фанатом Путина»

Актер и экс-губернатор Калифорнии осудил поведение президента США на встрече с президентом России. По словам Арнольда Шварценеггера, Дональд Трамп и его общение с Путиным выглядели «постыдными».

Шварценеггер увидел пресс-конференцию Путина и Трампа, после чего решил выразить свое недовольство. Ролик со своим обращением к президенту США он разместил в своем Twitter.

Как считает актер и звезда фильмов о Терминаторе, Дональд Трамп выглядел «раскисшей макарониной». Шварценеггер называет президента США «маленьким фанатом» Путина и рассказывает, как в его глазах выглядел Трамп. Актеру казалось, что американский глава может попросить у Путина автограф или селфи. Поведение Трампа вызвало у Шварценеггера полное негодование.

По словам Арнольда Шварценеггера, Дональд Трамп «предал» разведку США и правосудие сраны. «Что с вами такое?» - недоумевает актер после просмотра поведения американского президента. Пост с видеообращением к Трампу уже собрал более 30 000 лайков и 10 000 ретвитов (репостов на другие страницы». По-видимому, поведением Трампа недоволен не только Арнольд Шварценеггер.