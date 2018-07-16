Успех российско-американских отношений будет зависеть от конструктивной позиции Вашингтона, уверен Леонид Слуцкий

Эксперты признают, что нынешние отношения двух стран далеки от партнерских. Некоторые даже считают, что они находятся в низшей точке своего развития за многие годы. Возможно, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшая в рамках саммита в Хельсинки, изменит ситуацию, но говорить о реальных достижениях пока рано.

– Я пока не стал бы впадать в эйфорию по итогам первого полноформатного саммита и делать излишне бодряческие выводы. Ближайшие недели покажут, возобновилось сотрудничество или нет. Сейчас, как и после предыдущих встреч, возможен подъем надежд, ожиданий и чаяний на улучшение отношений, но реалии могут оказать более прозаичными. И, в первую очередь, это связано с внутриполитической ситуацией в США, в том числе с предстоящими промежуточными выборами в Конгресс.

Тем не менее, по многим параметрам, позиции России и США могут быть приведены к общему знаменателю. Мы, конечно, надеемся на возобновление полноформатного сотрудничества. Это – ключевая задача, – сказал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Конечно, противоречий между Россией и США много, и не все из них так просто решить. Однако Россия всегда готова была к диалогу, тогда как страны Запада во главе с США – нет. Они предпочитали действовать с позиции силы и даже шантажа, что идет в разрез с принятыми дипломатическими нормами. Однако вероятность реального потепления отношений между Вашингтоном и Москвой есть, обе стороны, по итогам встречи лидеров, выразили готовность следовать в этом направлении.

– Насколько встреча в Хельсинки может стать доминирующим и переломным фактором в развитии дальнейших отношений между нашими странами - будет ясно только в ближайшем будущем, – замечает Леонид Слуцкий.







