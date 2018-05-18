Путин назвал условие, при котором РФ сохранит поставки газа в Украину

Владимир Путин готов продолжить транзит газа через территорию Украины. Однако российский лидер выдвинул свое условие.



Вопрос о транзите газав Украину Путинобговорилс Трампомво время встречив Хельсинки. Президент СШАбыл обеспокоен данной проблемой, однако российский главазаверил, чтоготовсохранитьпоставку газав Украинупри условииурегулирования спора в Стокгольмском арбитражном суде.

Путинсообщил, что продление контракта о транзите газа, истекающего в следующем году, вполне реально. Для этого украинским властям необходимо отозвать все иски. Трамп дипломатично выдержал паузу, при то, что недавно пенял Евросоюз за зависимость от российского газа.

Встреча двух лидеров состоялась в Хельсинки в режиме тет-а-тет. После этого президенты продолжили переговоры в расширенном составе.Главы стран сообщили, что теперь их встречи станут регулярными, чтобы решить массу проблем.