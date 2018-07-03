Дональд Трамп выразил уверенность в частых встречах с Владимиром Путиным

Президент США Дональд Трамп выразил абсолютную уверенность в частых дальнейших встречах с российским лидером Владимиром Путиным. Чиновники назвалипереговоры весьма успешными.



По словам американского главы, США хочет мира и дружбы с РФ. Дональд Трамп считает, что сотрудничество сильнейших стран сможет спаститысячи людей, страдающих от военной ситуации в Сирии.

Также чиновник заявил, что обсуждение проблем, затронутых на переговорах в Хельсинки, будут продолжены. Встреча президентов в Финляндии стала первым шагом в длительном процессе сотрудничества.

Также сообщается что ранее чиновники обсудили ситуацию в Украине, взаимодействие Ирана и США и «вмешательство» РФ в выборы американского лидера.