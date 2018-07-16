Перед пресс-конференцией Трампа и Путина из зала силой выволокли активиста

По предварительным данным, в руках активист держал плакат, который не понравился сотрудникам охраны. Его силой выволокли из зала прямо перед пресс-конференцией.

Как стало известно, в Хельсинки уже завершилась встреча тет-а-тет между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, которая длилась более двух часов. Сразу же после этого прошел "рабочий завтрак", а затем Путин и Трамп решили провести совместную пресс-конференцию.

За некоторое время до встречи лидеров двух стран с журналистами, из зала пресс-конференции выволокли мужчину, который держал в руках плакат, поддерживающий запрет ядерного оружия. Данный плакат показался охране подозрительным, потому активиста скрутили и вывели. СМИ сообщили о том, что допуск на пресс-конференцию Россия-США было получить довольно сложно, каким образом активисту удалось на нее проникнуть, остается неизвестным.

Стоит отметить, что во время пресс-конференции Путин заявил о том, что они передали американским коллегам записку с предложениями по ядерной безопасности.