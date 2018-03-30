МИД Германии: ЕС больше не может полагаться на США

Лидер МИД Германии Хайко Маас сообщил, что Европа больше не моет полагаться на США после поступков Дональда Трампа. В связи с этим чиновник призвал страны ЕС сплотиться.

По словам Мааса, Европа поменяла свое отношение к президенту Соединенных Штатов после того, как Дональд Трамп назвал ЕС «торговым врагом». Представители немецкого МИД считают, что, если удастся сохранить партнерство ЕС с Америкой, его условия будут пересмотрены и подрегулированы.

Представители Евросоюза говорят о сплочении, несмотря на компрометирующие и резкие высказывания Трампа на своей странице в Twitter.

Также глава МИД отметил, что Германия не зависит от США и России, поэтому сама решит вопрос о модернизации армии и сумме, которая будет для этого выделена.